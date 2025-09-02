БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 02:00 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

НДК по 5: Изхвърляме 100 000 тона битов текстил годишно

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Какъв е пътят му?

100 000 тона дрехи и битов текстил изхвърляме всяка година у нас. За да си представим какво огромно количество е този отпадък, експертите го приравняват на общото тегло на Националния дворец на културата, умножено по цели 5 пъти.

Основният виновник за това е по-голямото потребление, а вече говорим не само за бърза, но за ултра бърза мода. Какъв е пътят на текстилния боклук?

Георги учи 7-годишния си син Мартин не само да събира разделно боклука вкъщи, но и да изхвърля старите си дрехи в специалните контейнери.

Мартин, на 7 години:
Събираме ги в един плик и ги изхвърляме в контейнерите за дрехи.

Георги, баща на Мартин:
В последните три години, откакто той порасна, гледаме повече да се износват дрехите и да не се трупа. Да се купува това, от което има към момента нужда и да не се презапасяваме.

Преди това обаче и неговото семейство е трупало дрехи. А преливащите гардероби се прехвърлят на сметищата. По данните на Българската асоциация за кръгов текстил домакинствата купуват по 15 килограма текстил на година, а изхвърлят 11.

Сирма Желева, Българска асоциация за кръгов текстил:
Напоследък с т.нар. тенденция на ултра бързата мода, закупуваме все повече и повече текстилни артикули. Средно носим една дреха 7-8 пъти и вече става ненужна. Всяка държава-членка трябваше да въведе разделното събиране на текстил от 1 януари 2025 г. и за жалост България е единствената страна, която не е транспонирала това изискване. Системите за разделно събиране към момента са на доброволни начала.

Павлина:
Ние не живеем тук, живеем в Германия и затова имаме си закони там и ги изхвърляме в специалните контейнери.

Данните сочат, че разделно са събрани едва десет процента от изхвърляния текстил. И в Европейския съюз статистиката не е на страната на природата - едва 1% от текстила се рециклира и влага в производството в ЕС.

Георги, баща на Мартин:
В нашите квартали забелязваме как са се опитали да ги отварят, да ги изваждат.

Иван:
Контейнерите за рециклиране - вече ги има навсякъде, за разлика от преди 10 години.

А какъв е пътят на текстила от кофата - според данните поне половината от обработения текстил се използва отново, след като се сортират.

Сирма Желева, Българска асоциация за кръгов текстил:
От количествата, които постъпват за сортиране в сортировъчните центрова, от които една част са от Западна Европа, около 50% са годни за повторна употреба след процеса, други количества се рециклират като почистващи кърпи или в инсталацията за рециклиране, която ги прави в нови влакна, и в общи линии депонирането е под 1 процент.

Експертите очакват и регулация от страна на Брюксел за дрехите от китайските платформи, които не могат да се използват повторно и трудно могат да бъдат рециклирани. И още - зад невидимите процеси по добив на суровини за текстил годишно е нужна толкова вода, колкото за 1.7 милиарда души по света, и са на пето място по въглероден отпечатък за Европа.

С обновяването на гардероба си, един средностатистически европеец изразходва вода, която би покрила всичките му битови нужди за няколко месеца.

