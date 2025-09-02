БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Премиерът Росен Желязков: GPS смущенията са част от радиоелектронната война около Украйна

разследване инцидента самолета урсула фон дер лайен обзор
Снимка: БТА

Няма да има разследване на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен, тъй като смущенията на GPS сигнала не се водят нито хибридна, нито киберзаплаха, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той обясни, че в условията на радиоелектронна война, съпътстваща конфликта в Украйна, подобни последици са често наблюдавани във въздушното пространство на Източна Европа.

Втори ден продължават разнопосочните коментари за причините, поради които самолетът на Урсула фон дер Лайен е загубил сигнала си при кацането в България. Наложи се дори премиерът Росен Желязков да обяснява, че това се дължи на радиоелектронната война, която водят Русия и Украйна, и да уточнява, че системите, които заглушават сателитната комуникация, не могат да бъдат ограничени само на територията на Украйна, поради което страдат и съседни държави.

Нещо повече, той припомни, че преди да съществуват GPS комуникации, самолетите кацаха и излитаха благодарение на стандартни протоколи, свързани с карти и наземна навигация. Министър-председателят Росен Желязков заяви, че няма да има разследване и обясни защо.

Росен Желязков, министър-председател: "Няма нищо, което ръководството на РВД да не е изпълнило по протокол и няма нещо по-различно от всичко онова, което наблюдаваме в резултат на войната в Украйна като начин на водене на радиоелектронна война. За съжаление, това е една от страничните, но немаловажни последици от подобни конфликти."

Желязков уточни, че въздействието на радиоелектронната война в Украйна няма как да бъде ограничено само в рамките на бойните действия:

"Още от 2022 година – от началото на войната в Украйна – част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба или война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това се наблюдава в последните години в зоната на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи."

И обясни защо самолетът е загубил сателитната навигация:

Росен Желязков, министър-председател: "Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, намиращи се на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това е установено в конкретния случай от екипажа на полета."

Премиерът уточни, че има строги протоколи, които ясно указват как самолет без GPS-навигация може да кацне, навигиран само от диспечерите на РВД, приборите на борда и чрез карти.

Росен Желязков, министър-председател: "Този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие. Тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране – т. нар. конвенционален метод."

Вчера от ДП "Ръководство на въздушното движение" съобщиха, че от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. досега се наблюдава значително увеличение на случаите на GPS заглушаване.

#Урсула фон дер Лайен #премиерът Росен Желязков #GPS система #хибридна война

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
6
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Европа

Нападение в Марсилия: Петима души са ранени, извършителят е застрелян от полицията
Нападение в Марсилия: Петима души са ранени, извършителят е застрелян от полицията
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори
Чете се за: 01:00 мин.
Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си Георг Георгиев до външните министри на ЕС: Очакваме РСМ да изпълнява ангажиментите си
Чете се за: 01:45 мин.
Съдбата на френското правителство ще стане ясна на 8 септември Съдбата на френското правителство ще стане ясна на 8 септември
Чете се за: 01:52 мин.
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване "Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване
Чете се за: 01:25 мин.
Реакциите в Брюксел след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен Реакциите в Брюксел след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ