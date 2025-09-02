Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)

Няма да има разследване на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен, тъй като смущенията на GPS сигнала не се водят нито хибридна, нито киберзаплаха, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той обясни, че в условията на радиоелектронна война, съпътстваща конфликта в Украйна, подобни последици са често наблюдавани във въздушното пространство на Източна Европа.

Втори ден продължават разнопосочните коментари за причините, поради които самолетът на Урсула фон дер Лайен е загубил сигнала си при кацането в България. Наложи се дори премиерът Росен Желязков да обяснява, че това се дължи на радиоелектронната война, която водят Русия и Украйна, и да уточнява, че системите, които заглушават сателитната комуникация, не могат да бъдат ограничени само на територията на Украйна, поради което страдат и съседни държави.

Нещо повече, той припомни, че преди да съществуват GPS комуникации, самолетите кацаха и излитаха благодарение на стандартни протоколи, свързани с карти и наземна навигация. Министър-председателят Росен Желязков заяви, че няма да има разследване и обясни защо.

Росен Желязков, министър-председател: "Няма нищо, което ръководството на РВД да не е изпълнило по протокол и няма нещо по-различно от всичко онова, което наблюдаваме в резултат на войната в Украйна като начин на водене на радиоелектронна война. За съжаление, това е една от страничните, но немаловажни последици от подобни конфликти."

Желязков уточни, че въздействието на радиоелектронната война в Украйна няма как да бъде ограничено само в рамките на бойните действия:

"Още от 2022 година – от началото на войната в Украйна – част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба или война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това се наблюдава в последните години в зоната на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи."

И обясни защо самолетът е загубил сателитната навигация:

Росен Желязков, министър-председател: "Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, намиращи се на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това е установено в конкретния случай от екипажа на полета."

Премиерът уточни, че има строги протоколи, които ясно указват как самолет без GPS-навигация може да кацне, навигиран само от диспечерите на РВД, приборите на борда и чрез карти.

Росен Желязков, министър-председател: "Този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие. Тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране – т. нар. конвенционален метод."

Вчера от ДП "Ръководство на въздушното движение" съобщиха, че от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. досега се наблюдава значително увеличение на случаите на GPS заглушаване.