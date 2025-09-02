Заради дилъра Поро - полицията засилва мерките за сигурност в община Ботевград

По разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов се предприемат допълнителни мерки за подобряване на средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.

Поводът е възникналото през вчерашния ден напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.

Съгласно дадените разпореждания ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент. Засилена ще е и дейността по придобиване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества, и своевременното ѝ отработване.

Обект на завишен контрол ще бъдат също така питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения.

С оглед недопускане извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района включително и от екипи на Дирекция „Жандармерия“.

Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и/или алкохол.