Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Няма протест за гаранцията на Паскал
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Заради дилъра Поро - полицията засилва мерките за сигурност в община Ботевград

У нас
дилърът поро разпространява дрога ботевград видео
Слушай новината

По разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов се предприемат допълнителни мерки за подобряване на средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.

Поводът е възникналото през вчерашния ден напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.

Съгласно дадените разпореждания ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент. Засилена ще е и дейността по придобиване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества, и своевременното ѝ отработване.

Обект на завишен контрол ще бъдат също така питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения.

С оглед недопускане извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района включително и от екипи на Дирекция „Жандармерия“.

Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и/или алкохол.

#община Ботевград #мерки за сигурност #МВР

