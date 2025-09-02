Представяме ви Божидар Саръбоюков. Той е само на 21 години. Вече има златен медал от европейското първенство по лека атлетика в зала в скока на дължина с резултат 8.13 в нидерландския град Апелдоорн през тази година. Личният му рекорд в дисциплината е 8.22, поставен на 8 август 2023 година.

Божидар е от Харманли и в момента тренира усилено като се готви за предстоящото световно първенство в Токио през септември.

Божидар Саръбоюков – Европейски шампион в скок на дължина в зала за 2025 г.:

„В малкия град децата няма с какво толкова да се занимават и повече наблягат на спорта. Поне при мен така се случи и скуката я превърнахме в спорт, след това професионално и сега ме виждате тук.

От малък обичам да скачам и дори никой не ме е карал да почна да се занимавам с дълъг скок или с троен, защото, както знаем, първата ми дисциплина е висок скок. Просто аз от малък обичам да правя такъв вид скокове.

Като малък до 4-5 клас бях спринтьор, като всяко едно дете. Дори мога да кажа, че до 6 клас въобще не ми вървяха скоковете, особено дългия скок. Бях наистина трагичен. Но високият скок в така по-късен етап ми потръгна и смятам, че той много ме подпомогна и за дългия скок".

В живота и в спорта съм имал много пъти падения, имало е някакви колебания. Има ли смисъл всичко това? Това ли ми е на мен максимума?“

За него предстои участие на световното първенство за мъже и жени в Токио през септември.

Божидар казва още, че голямата му цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., макар да има 3 години до тогава.

„Така е за всички състезатели. Знаем, че Олимпиадата е най-важното състезание за един спортист. Но в момента съм я оставил така настрана, защото е далеч. Гледам да постигам в момента целите си. И смятам, че ако в момента постигам целите си и показвам резултати, за които искам, след това самата Олимпиада ще е много по-лесна за мен.

За нас е важно да е подготвен всеки един мускул, психиката ти, техниката ти, за да постигнеш колкото се може по-голям резултат, защото трябва да постигнеш максималните качества на човешкото си тяло, на твоето развитие.“