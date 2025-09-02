БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Линията на бедност: Социалните партньори обсъдиха да стане 764 лева от догодина

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

Единствено от КНСБ не са съгласни и предлагат по-висока линия на бедност

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От догодина линията на бедност у нас ще се повиши със 126 лева и ще достигне 764 лева. Предложението беше обсъдено със социалните партньори на заседание на НСТС. Единствено от КНСБ не са съгласни и предлагат по-висока линия на бедност. Очаква се утре правителството да вземе окончателно решение по предлаганите промени.

Линията на бедност се определя всяка година по специална методика. Сега тя е 638 лева, а от януари догодина предложението е да достигне 764 лева. Това означава повишение с 126 лева или 19,7%. Увеличението на линията на бедност е изключително важно за социално слабите и уязвимите хора у нас, тъй като от размера ѝ зависят и социалните плащания.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа. За част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лева. По закон тя се определя процентно от линията на бедност в зависимост от процента на увреждане. Броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление, ще се разшири с 45 000 и тази подкрепа ще достигне до 483 000 души."

Работодателите подкрепиха предлаганото повишение на линията на бедност. Синдикатите се разделиха в преценката си. От КТ "Подкрепа" гласуваха "за", но не са съгласни с методиката, по която се изчислява. От КНСБ смятат, че предлаганото повишение не е обвързано с реалната издръжка на живота у нас.

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ: "КНСБ настоява при определяне линията на бедност, държавата да отчита инфлацията, за да не остане нито един човек под социалния минимум, на този етап това не се прави. Дори няма желание за обсъждане."

През миналата година всеки пети българин е живял под линията на бедност. А всяка година броят на бедните хора в страната се увеличава с около 75 000 души.

#социални партньори #линия на бедност #Борислав Гуцанов #КТ "Подкрепа" #КНСБ #НСТС

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
3
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
4
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
6
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Общество

От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6556
Чете се за: 02:42 мин.
Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на бедност за следващата година
Чете се за: 01:45 мин.
Близки и приятели се простиха с поета Кирил Кадийски Близки и приятели се простиха с поета Кирил Кадийски
Чете се за: 00:10 мин.
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ