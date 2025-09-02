Линията на бедност: Социалните партньори обсъдиха да стане 764 лева от догодина

От догодина линията на бедност у нас ще се повиши със 126 лева и ще достигне 764 лева. Предложението беше обсъдено със социалните партньори на заседание на НСТС. Единствено от КНСБ не са съгласни и предлагат по-висока линия на бедност. Очаква се утре правителството да вземе окончателно решение по предлаганите промени.

Линията на бедност се определя всяка година по специална методика. Сега тя е 638 лева, а от януари догодина предложението е да достигне 764 лева. Това означава повишение с 126 лева или 19,7%. Увеличението на линията на бедност е изключително важно за социално слабите и уязвимите хора у нас, тъй като от размера ѝ зависят и социалните плащания.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа. За част от тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лева. По закон тя се определя процентно от линията на бедност в зависимост от процента на увреждане. Броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление, ще се разшири с 45 000 и тази подкрепа ще достигне до 483 000 души."

Работодателите подкрепиха предлаганото повишение на линията на бедност. Синдикатите се разделиха в преценката си. От КТ "Подкрепа" гласуваха "за", но не са съгласни с методиката, по която се изчислява. От КНСБ смятат, че предлаганото повишение не е обвързано с реалната издръжка на живота у нас.

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ: "КНСБ настоява при определяне линията на бедност, държавата да отчита инфлацията, за да не остане нито един човек под социалния минимум, на този етап това не се прави. Дори няма желание за обсъждане."

През миналата година всеки пети българин е живял под линията на бедност. А всяка година броят на бедните хора в страната се увеличава с около 75 000 души.