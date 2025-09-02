БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Шоколадът поскъпва.Рекордното постъпване на какаовите зърна и маслото от тях е заради крайно лошите климатични условия и нашествието на вредители в страните от западна Африка, които произвеждат три четвърти от световните доставки.

Европейските страни са изцяло зависими от вноса на какао. Затова и за последната година цените му в Евросъюза, включително и у нас са се повишили с над 16% .

Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържищата:

„Процесът започна от 2 и стигна до 10 долара. Сега има едно стабилизиране на равнищата 7 - 7.50 долара. А също и по-добри данни за климата в Азия и Африка, които са основните производители.“

Въпреки по-високите цени на какаото, потреблението му у нас не спада, а се увеличава, твърдят производителите на шоколад. Семейство Нецовски от 5 години са в този бизнес. Произвеждат над 150 вида шоколади.

Цветослав Нецовски, производител на шоколади:
„Когато поскъпна какаото всички повишиха цените. Ние се опитахме да задържим цените повече от една година като купихме няколко тона шоколад. Задържахме цената, като мислехме, че ще се върнат цените, но те не се върнаха, а дори се покачиха още повече. Вдигнали сме цените. Не знам какво ще правим. Най-вероятно ще трябва да вдигам още цените.“

През последната година семейството е вдигнало цените с 20%. Намалили са грамажа на шоколадите с по 70 г., за да са по джоба на повече хора. Тъй като все още не са сигурни за цените на какаото в бъдеще, обмислят нови ходове за да оцелее бизнесът им.

Цветослав Нецовски: „Най-вероятно ще започнем да изнасяме шоколад, тъй като в европейските страни нашите шоколади се продават по-скъпо. Ако у нас килограм шоколад е 60 лв., цената му в Швейцария е 95 евро за килограм.“

Ще продължи ли поскъпването на какаото и оттук нататък на шоколада на международните пазари?

Анализаторите са раздвоени в преценката си.

Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържищата: „В момента се наблюдава една стабилизация на производството. Ако тя продължи и имаме добър климат в страните производители и се възстановят световните запаси, може да очакваме стабилизиране на пазара и до 6,7 месеца да видим някакъв вид поевтиняване.“

Има и други мнения обаче, според които цените на какаото и шоколада се влияят и от други фактори като мита, технологични разходи за производство.

Така, че най-вероятно потребителите ще трябва да плащат по-високи цени за шоколада за известен период от време.

