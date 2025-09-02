БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:45 мин.
Хората, бизнеса и общините ще могат да получат отговори на въпросите, свързани с приемането на единната европейска валута

От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Снимка: БТА
Започна националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Началото беше дадено от Бургас и ще обиколи редици български градове. В нея участват всички институции, които са ангажирани с процеса, а хората, бизнеса и общините ще могат да получат отговори на въпросите, които ги вълнуват от приемането на единната европейска валута.

Целта на кампанията е институциите да разсеят всякакво съмнения и спекулации, появили се заради въвеждането на еврото у нас.

Росен Желязков, министър-председател: "Въвеждането на еврото има някакво отношение към покачването на цените - това е абсолютно фалшива новина. Покачването на цените следва естествени икономически процеси и те са свързани с изпреварващия темп, основно на доходите пред ръста на икономиката."

Макар поради тази причина да е предизвикателство подготовката на бюджета за догодина, не се очаква вдигане на данъци на фона на искания от синдикатите ръст на минималната заплата.

Любослав Костов, икономист в КНСБ: "В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига, защото се заговори през последните няколко дни, че за да пълним дефицита в бюджета трябва да се вдигне ДДС-то – няма такова нещо. Това е деструктивно, ще натовари средната класа, която е гръбнака на икономиката и хората на минимална заплата."

Според управителя на БНБ въвеждането на еврото ще се отрази положително най-вече за малките и средните предприятия.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността."

Плюсове от единната европейка валута ще усетят и хората.

Димитър Радев, управител на БНБ: "За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи."

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Целта на кампанията е не да правим пропаганда за еврото, всички знаем какви са ползите от членството на България в еврозоната. Българските граждани трябва да знаят, че БНБ ще превалутира левове в евро без ограничение във времето по фиксирания курс – 1,955583, неограничено във времето и без такси."

При инвестициите в капиталовия пазар, застрахователния сектор и партидите при пенсионното осигуряване, хората не е нужно да правят нищо след влизането на еврото.

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор: "Всичко това ще бъде преобразувано автоматично, даже напротив, ако някой се появи и започне да изисква от тях някакви активни действия от сорта на подписване на договори, подписване на различни други документи – това е може би първи такъв сигнал за измама."

снимки: БТА, БГНЕС

Информационни срещи за въвеждането на еврото са предвидени във всички 28 областни града у нас и над 100 по-малки населени места.

#кампания за еврото #Национална информационна кампания #еврото в България #България в еврозоната #въвеждане на еврото

