Целта е да бъдем по близо до хората, каза Теменужка Петкова за кампанията за еврото

Целта на кампанията за еврото не е да правим пропаганда, заяви пред журналисти финансовият министър Теменужка Петкова.

В Бургас беше даден старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.