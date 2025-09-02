Целта е да бъдем по близо до хората, каза Теменужка Петкова за кампанията за еврото

Целта на кампанията за еврото не е да правим пропаганда, заяви пред журналисти финансовият министър Теменужка Петкова.
В Бургас беше даден старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.
"Всички знаем за ползите на България в Еврозоната, това означава икономическа, ценова стабилност. Това означава повече инвестиции, които предполагат развитие на бизнеса, икономически растеж, оттам и по-високи доходи. Всичко това, което искаме да направим с тази кампания, е да бъдем близо до хората, да дадем отговор - точен, обективен, ясен, на всички въпроси, които вълнуват българското общество. Българските граждани трябва да знаят, че БНБ ще превалутира левове в евро без ограничение във времете по фиксирания курс 1,95583 неограничено във времето и без такси", заяви Теменужка Петкова.