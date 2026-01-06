Премиерът в оставка Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите, която се провежда в Елисейския дворец, съобщиха от пресцентъра на кабинета. Министър-председателят бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон.

Срещата събира държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Основната цел на форума е да бъде направена равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепа за Украйна.