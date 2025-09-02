Ретро рали в Куба

Куба върна времето назад с първото ретро рали. Хавана стана сцена на първото състезание за ретро автомобили, което отдаде почит на усилията на собствениците да съхраняват класическите коли – една от емблемите на острова.

На събитието се събраха автомобилни реликви от различни епохи, разделени в категории – съветски, европейски и американски.

Бяха връчени награди за най-елегантен автомобил и за най-добра цялостна реставрация.

И макар днес Куба постепенно да отваря път за вноса на модерни автомобили, страната остава своеобразен жив музей на ретро возилата.