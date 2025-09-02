БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Ретро рали в Куба

Чете се за: 00:45 мин.
Куба върна времето назад с първото ретро рали. Хавана стана сцена на първото състезание за ретро автомобили, което отдаде почит на усилията на собствениците да съхраняват класическите коли – една от емблемите на острова.

На събитието се събраха автомобилни реликви от различни епохи, разделени в категории – съветски, европейски и американски.
Бяха връчени награди за най-елегантен автомобил и за най-добра цялостна реставрация.
И макар днес Куба постепенно да отваря път за вноса на модерни автомобили, страната остава своеобразен жив музей на ретро возилата.

