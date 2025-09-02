След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:40 мин.
По света
За Путин членството на Украйна в ЕС никога не е било проблем, но присъединяването й към НАТО е "неприемливо"

Слушай новината

За първи път от Пекин руският президент Владимир Путин допусна възможност за "намиране на консенсус" за гаранциите за сигурност на Украйна в хода на преговорите за край на войната. По време на разговора си с премиера на Словакия Роберт Фицо днес, Путин за първи път ясно даде знак, че вероятно има договореност с американската страна.

За Владимир Путин членството на Украйна в ЕС никога не е било проблем, но присъединяването й към НАТО е "неприемливо".

Владимир Путин, президент на Русия:
"Що се отнася до членството на Украйна в Европейския съюз - ние никога не сме възразявали срещу това. Що се отнася до НАТО - това е друг въпрос. Тук става дума за гарантиране на сигурността на Руската федерация. При това не само днес, не само в средносрочна, но и в дългосрочна перспектива. Нашата позиция тук е ясна - смятаме това за неприемливо."

За първи път от началото на сложната хореография по търсенето на варианти за спиране на войната в Украйна, Владимир Путин допусна, че има вариант за консенсус за украинските гаранции за сигурност.

Владимир Путин, президент на Русия:
"Има варианти за гарантиране сигурността на Украйна - в случай на приключване на конфликта, и ми се струва, и това беше част от нашите разговори в Анкъридж, че има вариант за намиране на консенсус."

Именно гаранциите за сигурност ще обсъди президентът Зеленски в четвъртък в Париж с европейски лидери.

В разговора си с Фицо, Путин подчерта, че новата американска администрация чува Кремъл. Словашкият премиер е единственият лидер от Европейския съюз, който ще присъства на военния парад в Пекин утре. Той благодари на руския държавен глава за газовите доставки и заяви, че по време на срещите с украинската страна, ще постави въпроса за атаките срещу руски енергийни обекти.

Роберт Фицо, министър-председател на Словакия:
"Има важни теми, които ще обсъдя с президента Зеленски в петък. От една страна е подкрепата за Украйна за членство в Европейския съюз. От друга страна - казвал съм го и преди - Украйна не може да стане член на НАТО. Това е окончателното ми решение. За членство в Евросъюза - готови сме за сътрудничество с Украйна."

Истинска демонстрация - на дълбоки приятелски отношения, но и единен фронт срещу Запада беше първата среща за деня на Владимир Путин с китайският му колега - Си Дзинпин. Двамата се разходиха до мястото на двустранната им среща.

По думите на Путин, отношенията между Москва и Пекин са на "безпрецедентно високо ниво", а според Си - двете страни ще работят за "по-честна и справедлива глобална система за управление". Русия и Китай са подписали над 20 споразумения в областта на енергетика, авиация, изкуствен интелект. Путин и Си не са коментирали възможно разполагане на китайски миротворчески контингент в Украйна, твърдят руски медии.

снимки: БТА

#преговори за мир в Украйна #Владимир Путин #Русия #Украйна

