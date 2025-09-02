БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София

Със 199 км/ч е шофирал Виктор Николов, забил колата си в автобус на градския транспорт в София. Докато е карал, на два пъти е вдишал райски газ от балон, съобщиха на брифинг в прокуратурата. Днес във връзка със случая се проведе работно съвещание при и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Обвинението на Виктор Николов е актуализирано на умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на други четирима. Наказанието е от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

По случая са изготвени съдебномедицинска и токсикологична експертиза:

"Експертизата категорично установява, че райският газ повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са от третата до десетата секунда, но може да продължи от минута до пет".

Свидетели, пътували в колата, са разказали пред разследващите, че са умолявали Виктор да намали скоростта, но той не го е направил и е минавал на червени светофари.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Други двама са с по 7 средни телесни повреди.

