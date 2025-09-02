Ученик от Пловдив с бронзов медал от олимпиада по изкуствен интелект в Пекин

Поредно постижение за България. Три бронзови медала от олимпиада по изкуствен интелект донесоха ученици от българския национален отбор. Един от тях спечели единайсетокласникът Велислав Джелепов от Математическата гимназия в Пловдив, който се съревноваваше с над 300 участници от повече от 60 държави.

Велислав Джелепов е участвал отборно и индивидуално в състезанието по изкуствен интелект в Пекин. В рамките на три дни 8 ученици от България е трябвало да представят своите възможности.

"Отборното състезание трябваше да програмираме хуманоиден робот да изпълнява задачи в една фабрика, да подминава конуси, да събира предмети и после да ги предава за по-нататъшна подготовка. А индивидуалното състезание съдържа задачи по изкуствен интелект от всякакви области", разказва Велислав Джелепов – ученик.

Велислав започнал да се занимава с числа още от детската градина. Новата му страст обаче е изкуственият интелект, който иска да опознава и занапред. Дори смята, че той трябва да се изучава в училище.

"Според мен изкуственият интелект е много важен, както и може да е много полезен за нашето общество и ние трябва да започнем да се адаптираме, да не се страхуваме от него, защото той ще съществува така или иначе. И ако не се възползваме от него можем само да губим. Може да улеснява нашата работа. Някакви задачи, които могат да отнемат часове на един човек, изкуственият интелект може да ги направи за няколко минути".

Велислав все още не е решил дали иска да се занимава с изкуствен интелект, след като завърши училище.

"Иска ми се много да остана в България, но в момента гледам и опции в чужбина".

Велислав има още десетки купи и медали от състезания по математика, лингвистика и изкуствен интелект. За него сега предстои кратка почивка, след което започва отново засилена подготовка за бъдещи надпревари.