ИЗВЕСТИЯ

Реакциите в Брюксел след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Снимка: БТА
Реакциите в Брюксел след инцидента с неработещата GPS система на самолета на Урсула фон дер Лайен, който кацна принудително в Пловдив. Новината тръгна от "Файненшъл Таймс", но много скоро след това от Европейската комисия потвърдиха, че действително е имало такъв проблем.

Информацията на Еврокомисията идва от българските власти, а именно - че евентуално става дума за руска атака. Говорителят на ЕК каза още, че българските власти разследват инцидента - дали е имало атака към цялото летище Пловдив или е била конкретно насочена само към GPS-системата на самолета на Урсула фон дер Лайен. Самата тя е пътувала с чартърен полет, винаги използва такива полети за своите обиколки. Не е имало подобни инциденти в другите страни от обиколката на източния фланг.

Много е трудно, когато има подобен инцидент, той да не изтече към медиите, защото всички лидери при подобни обиколки се движат с доста голям антураж. Вчера Урсула фон дер Лайен даде обстойно интервю на "Файненшъл Таймс" по повод обиколката си в източните държави, в което отговори на много важни въпроси, свързани с гаранциите за сигурност за Украйна, така че тази обиколка беше в центъра на вниманието на много медии. Затова и подобен факт може да остане скрит.

Вижте още в прякото включване на кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова

# Урсула фон дер Лайен #инцидент #самолет

