Заседание на тристранния съвет: Социалните партньори обсъждат линията на бедност

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Днес ще се проведе заседание на тристранния съвет. Социалните партьори ще обсъдят постановлението на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

Предложението на кабинета е линията на бедност у нас да се вдигне с близо 20%. Това означава тя да стане 764 лева от 1 януари догодина.

В момента тя е 638 лв. По последни данни хората у нас с най-ниски доходи са около милион и половина. Според правителството, предложеното увеличение означава, че броят на хората под прага на бедност ще се увеличи с около 75 хиляди души.

#линия на бедност #Министерски съвет #тристранен съвет

