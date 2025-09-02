БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Делото беше отложено за 12 септември

Делото "Адриан" започна отначало в Районен съд - Пловдив. То беше отложено вчера за 12 септември. Момченцето, което живее при баща си в Германия, където лекуват и травмите му, вчера започна училище.

Венислав Алексиев, баща на Адриан, заяви, че няма да може да присъства на заседанието на 12 септември, тъй като детето точно в този период започва училище и се запознава с личния си асистент.

"Заради травмата детето не може да ходи самостоятелно на училище. Стартирана е и нова терапия покрай смяната на детска градина с училище. Това е един период, в който на него и на мен ни е невъзможно да пътуваме", каза Венислав Алексиев.

Бащата споделя, че детето все още не се е възстановило от преживения ужас.

"Все още се чуват думи или изрази, когато е ядосан на нещо, които вече съм ги чел от материали по делото, че са казвани срещу него".

"Бях на делото и през цялото време говореше само адвовкат Давчев, който се опитваше да обори по някаква причина втората експертиза, която беше потвърдена дори тук в Германия от лекарите, които направиха двете операции на Адриан. В смисъл, под потвърдена разбирайте - те казаха, че това е вероятният сценарий и няма как да бъде причинено от топла вода, както е в първата експертиза. Но това е наистина неофициално, понеже е отговор на мой въпрос към опериращия професор."

По думите му споразумение за присъда от 10 години е резонно, но е възможно след това тази присъда да бъде намалена на 5 години. Алексиев е категоричен, че пастрокът в нито един момент не е изразил съжаление за извършеното от него деяние, като дори на делото се е държал по-скоро арогантно.

Вижте целия разговор във видеото

