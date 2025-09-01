БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Слушай новината

Делото "Адриан", което започва отначало в Районен съд-Пловдив, беше отложено за 12 септември. Момченцето живее при баща си в Германия, където лекуват травмите му. Днес е първият му учебен ден като първокласник като баща му има ангажимент да го води и прибира от учебното заведение. Това е посочено в електронно писмо от бащата, предоставено на страните от адвоката на детето. В текста обаче не е изрично посочено дали желае или не желае да присъства на разпоредителното заседание, каквото право има по закон. Затова и заседанието беше отложено.

Подсъдими по това дело са майката на момчето и мъжът, с когото е живеела. Срещу Петър Чернев има повдигнати шест обвинения - за причиняване на телесни повреди, принуда и изтезание на 5-годишния тогава Адриан. Майката е с обвинение за съучастие за средната телесна повреда.

Чернев беше осъден на 8 години затвор през пролетта, след което последваха протести в цялата страна. На майката беше наложена глоба от 4000 лв. Втората инстанция обаче върна делото за повторно разглеждане от друг съдебен състав заради допуснати процесуални нарушения.

#делото "Адриан" #бито дете #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
3
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
4
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
5
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост
Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост
Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина
Чете се за: 01:12 мин.
Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан? Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?
Чете се за: 03:27 мин.
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата "Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
Чете се за: 02:15 мин.
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:10 мин.
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен ЕК потвърди за БНТ за инцидент със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Колко струва подготовката за първи клас? Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Септември започва с обещание за слънце
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отново километрично задръстване в Кресненското дефиле в посока Гърция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ