Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства

Делото "Адриан", което започва отначало в Районен съд-Пловдив, беше отложено за 12 септември. Момченцето живее при баща си в Германия, където лекуват травмите му. Днес е първият му учебен ден като първокласник като баща му има ангажимент да го води и прибира от учебното заведение. Това е посочено в електронно писмо от бащата, предоставено на страните от адвоката на детето. В текста обаче не е изрично посочено дали желае или не желае да присъства на разпоредителното заседание, каквото право има по закон. Затова и заседанието беше отложено.

Подсъдими по това дело са майката на момчето и мъжът, с когото е живеела. Срещу Петър Чернев има повдигнати шест обвинения - за причиняване на телесни повреди, принуда и изтезание на 5-годишния тогава Адриан. Майката е с обвинение за съучастие за средната телесна повреда.

Чернев беше осъден на 8 години затвор през пролетта, след което последваха протести в цялата страна. На майката беше наложена глоба от 4000 лв. Втората инстанция обаче върна делото за повторно разглеждане от друг съдебен състав заради допуснати процесуални нарушения.