"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Петър Чернев, срещу когото има повдигнати шест обвинения за причиняване на телесни повреди, принуда и изтезание на 5-годишното тогава дете на приятелката си, отново застава пред Районния съд в Пловдив. Знаковото дело "Адриан" започва днес отначало, след като беше приключило с присъда.

Втората инстанция го върна за повторно разглеждане от друг съдебен състав. Какво означава това развитие за малкия Адриан?

"Окръжен съд Пловдив връща делото за ново разглеждане поради съществени процесуални нарушения т.е. целият процес започва отначало", това каза Васил Попов - адвокат на 5-годишния Адриан.

Всичко започва отначало, поясни той. Събиране на доказателства - всичко. Делото ще бъде гледано при закрити врата поради естеството на материалите, които ще бъдат гледани.

"Това не е за гледане - казвам ви го най-отговорно. Според механизма на телесната повреда е този, който е обяснен във втората експертиза - натрупване на травматични увреждания върху главата на детето".

Установено е, че Чернев е нанесъл ударите и Стела го е видяла, но не го е спряла. Най-справедливата присъда е минимум 10 години. По думите на адвоката на Адриан Чернев няма нагласите за поправяне.

"Според мен при толкова деяния 10 години трябва да му наложат".

Васил Попов разказа, че не е видял съжаление в пастрока. Спомня си как той бил казал на съдията "Хайде, че аз трябва да ходя да обядвам". Този човек не е критичен към това, което е направил, категоричен беше адвокатът на детето.

Вижте повече в прякото включване на Нели Ангелова

