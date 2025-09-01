Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Пети ден продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила". В района през почивните дни преваля и дъжд, който помогна в ограничаването на стихията, за съжаление обаче не успя да я потуши.

Как ще продължат действията по гасенето днес?

"Пожарът вече е локализиран на площ от 200 декара като от сутринта от 06.00 започнаха да работят екипите на терен. Като днес основно са съсредоточени в ликвидирането на огнища, които са вътре, а именно падналите борове и дънерите, които са около периметъра на пожара", обясни в "Денят започва" главен инспектор Юлиан Петров - ПБЗНС Благоевград.

На терен работят 50 човека. Летателна техника не се очаква, защото не е необходима. Очакванията и надеждите са огънят да бъде ликвидиран в рамките на следващите няколко дни.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков