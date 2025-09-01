БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Земетресение разтърси Афганистан - поне 20 загинаха, над 100 са ранени

Диана Симеонова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Правителството на талибаните призова за помощ

земетресението турция усетено почти цялата страна каза директорът геофичния институт
Земетресение със сила 6.0 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ. Би Би Си съобщава за поне 20 загинали. Ранените са над 100.

Епицентърът на земетресението е на 27 км от Джалалабад, петият по големина град в Афганистан. Трусът беше усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан, Исламабад, на разстояние от над 200 км.

Земетресението е било сравнително плитко, на дълбочина от 8 км. Моделиране от американския геологичен институт прогнозира, че жертвите могат да достигнат стотици.

Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечените планински райони, които остават откъснати заради свлачища предизвикани от труса.

