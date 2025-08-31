Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии

Турски гражданин е починал след сърдечен удар буферната зона между граничните пунктове "Капъкуле" и "Капитан Андреево", съобщава БНР.

По информация на турските медии турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ. Според публикациите медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено.

По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.

За "По света и у нас" от МВР съобщиха, че към момента няма данни за извършени неправомерни действия или забавяне в работата на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" във връзка с комуникацията или други служебни отношения с турските гранични или здравни власти. Въпреки това директорът на "Гранична полиция" старши комисар Антон Златанов е наредил да бъде извършена съответната вътрешна проверка по случая.

В Главна дирекция "Гранична полиция" няма и официално запитване или реакция от турските власти по случая.