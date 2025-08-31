БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане

от БНТ
Чете се за: 06:50 мин.
Спорт
Стоичков даде специално интервю за БНТ. Той смята, че България е в трудна група по пътя към Мондиал 2026. Националният ни тим ще се изправи освен срещу Испания и срещу Грузия, и Турция.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков даде ексклузивно интервю за БНТ.

Той сподели очакванията си за световната квалификация България – Испания на 4 септември в София, която БНТ ще излъчи пряко.

Стоичков смята, че феновете, които ще изпълнят стадиона ще подкрепят най-вече българския отбор.

"40 хиляди ще дойдат на стадиона да подкрепят нашия отбор. Независимо, че Испания са по-класен отбор. Независимо, че в Испания имат супер футболисти. Но ние винаги сме свикнали в трудните моменти да бъдем и ръка за ръка. В Испания играят млади футболисти. Натрупват вече полека-лека някакви имена. Но все пак една квалификация, която трябва да играеме", каза той.

Христо Стоичков заяви, че има пълно доверие на селекционера Илиан Илиев.

"Аз вярвам в Илиан. Той го е показал и го е доказал Илиан Илиев, че може да подреди така отбора. Естествено, няма да тръгнем да ги откриваме още от първата минута и да се оголим и да оставим пространство. Ще бъде много фатално. Сега ще кажем, да, но нашите футболисти къде играят? Да, за наше нещастие в момента нямаме футболисти, които играват в големи първенства, които са водещи фигури в отборите. Но, в крайна сметка, винаги имаме първи път", обясни Стоичков.

„В момента Испания има един млад отбор, който се гради на тази основа за футболистите, които играят в Барселона, макар и млади, но пък и с голям опит натрупан в клубния отбор. Нашите футболисти трябва да се пробудят и да кажат, че могат, да си повярват, че могат“, смята легедарният футболист.

„Няма да е трудно на Илиан да им обясни какво трябва да направят, защото Илиан е изключителен психолог, треньор с голям характер и ако те го послушат, аз мисля, че няма да бъде такава голяма трагедия. Може да загубим, да. Два, три, четири, може да загубим. Но във футбола нека да не поставяме първо резултата... идват Испания, ще ни бият с много голове. Мачът още не е започнал, не е свършил. Така че, когато имаш дисциплина, когато си отговорен, когато всеки един помага на другия, е много по-лесно. В футбола няма изненади. Във футбола има искам и мога“, убеден е той.

Христо Стоичков смята, че България е в трудна група. Националният ни тим ще се изправи освен срещу Испания и срещу Грузия, и Турция.

„Няма какво да се заблуждаваме. Може би най-трудната група плюс това сме четири отбора. Започваш с Испания, отиваш в Грузия, идват и Турция. Трябва да бъдем там и да кажем, да, ние можем и го искаме. Ако от първия мач се откажем, какво остава за втория, за третия. Абстрахираш се от всички неща, които са извън футбола. И да бъдеш концентриран тези 90 минути. Къде са нашите футболисти? Ние трябва да го направим. Те самите трябва да кажат, ние искаме да играем в големи първенства, но аз съм сигурен, че на 4-и може да има някаква изненада. Аз съм убеден, че Илиан ще направи така да ги мотивира. Те самите трябва да бъдат много мотивирани. Самите футболистите трябва да си повярват, че могат", каза Стоичков.

"Няма да има 10 положения за гол, но едничко, двечки, трички да имаме, да бъде във вратата. И оттам нататък тези 90 минути, всеки да помага на своя колега, иначе няма как да стане. Ако се делиме и отборът още в 10-та, 15-та минута започне да има пространства и започне да има пробойни от ляво или от дясно, ще бъде много трудно. Но ако си компактен, аз мисля, че Испания не са свикнали толкова много, когато противникът не му дава пространство, противникът не му дава тази възможност, те самите да атакуват и да търсят тия пространства. Ако това съумеят да го направят самите футболисти, да си повярват, че трябва да бягат повече, трябва да се грижат за неговата зона, трябва да помага на неговия колега, аз мисля, че една изненада може да стане“, заяви легендата на България.

Носителят на Златната топка за 1994 г., коментира и първото по рода си световно клубно първенство в САЩ това лято, което БНТ предава пряко и което самият той наблюдава на живо в компанията на президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Резултатите са страхотни, мачовете са страхотни, и най-накрая стигнахме до уникален финал, който беше Челси – ПСЖ. Това е една подготовка за догодина за Мондиала. Джани винаги е мислил за объединяването на футбола, защото футболът обединява много хора, много култури, много различни неща в живота, които ние не можем да ги видиме. Но видяхме, че това, което стана сега в цяла Америка е нещо невероятно", сподели Стоичков.

"Първата стъпка е направена. Това да е в три различни държави, да се играе световното първенство в Америка, в Мексико и в Канада. В Америка са готови. Там е 100 процента. Там няма никакво съмнение какво ще бъде по стадионите, уникални стадиони. Световното клубно беше пътят по който трябва да се върви до следващото световно първенство, уникални бази за тренировка, уникални хотели, няма от какво един отбор да се притеснява", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото!

