Реал Мадрид срещу Барселона за Суперкупата на Испания

Реал Мадрид си уреди финал срещу Барселона за Суперкупата на Испания, след като надделя над Атлетико с 2:1 в мадридското дерби, играно в Саудитска Арабия. „Белите“ нанесоха ранен удар чрез Федерико Валверде още във втората минута, а Родриго удвои след почивката, което се оказа решаващо.

Атлетико имаше повече надмощие и сериозно превъзходство по удари, но отново плати цената за пропуснатите си шансове. Александър Сьорлот върна интригата в 58-ата минута, но тимът на Диего Симеоне така и не намери път към изравняването, въпреки финалния натиск.

Така Реал взе реванш за тежкото поражение по-рано през сезона и ще спори за трофея с Барселона във финал, който повтаря миналогодишния сблъсък.



За Атлетико остава усещането, че изпусна мач, в който създаде повече, но получи по-малко.