Ангел Найденов: Инструментът SAFE е добра възможност, България обаче трябва да се възползва

Инструментът на Европейската комисия SAFE за подобряване на отбранителните способности предоставя добри възможности на страните членки, стига те да се възползват. Това коментира в "Денят започва в неделя" бившият военен министър Ангел Найденов.

Задължително е във всеки един проект да участват минимум две държави членки, какъвто е случаят с германския концерн "Райнметал" и българските "Вазовски машиностроителни заводи".

"Прави впечатление разбира се, че фон дер Лайен посещава страните, които имат обща граница с Беларус и с Русия. Тези седем страни по източния фланг на Европейски съюз (ЕС) са и страни, които членуват в НАТО", обясни Ангел Найденов.

Предимство на механизма SAFE е, че дава възможност за заемно финансиране за дълъг период и сравнително ниска лихва.

"Става дума за реализация на проекти, които са свързани с придобиването на приоритетни отбранителни способности, проекти, които са насочени към преодоляване на дефицититите на отбранителните способности на страните, които кандидатстват и, не на последно място, проекти, които са свързани с модернизирането на техническата и технологичната база на отбранителната индустрия", каза още бившият военен министър.

България трябва да подготви националния си план, с който ще кандидатства за тези пари до края на месец ноември. По думите на Ангелов, към момента има девет приоритетни проекта, които отговарят на изискванията на програмата.

