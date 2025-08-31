БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ангел Найденов: Инструментът SAFE е добра възможност, България обаче трябва да се възползва

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Страната ни трябва да подготви план, с който да кандидатства

Инструментът на Европейската комисия SAFE за подобряване на отбранителните способности предоставя добри възможности на страните членки, стига те да се възползват. Това коментира в "Денят започва в неделя" бившият военен министър Ангел Найденов.

Задължително е във всеки един проект да участват минимум две държави членки, какъвто е случаят с германския концерн "Райнметал" и българските "Вазовски машиностроителни заводи".

"Прави впечатление разбира се, че фон дер Лайен посещава страните, които имат обща граница с Беларус и с Русия. Тези седем страни по източния фланг на Европейски съюз (ЕС) са и страни, които членуват в НАТО", обясни Ангел Найденов.

Предимство на механизма SAFE е, че дава възможност за заемно финансиране за дълъг период и сравнително ниска лихва.

"Става дума за реализация на проекти, които са свързани с придобиването на приоритетни отбранителни способности, проекти, които са насочени към преодоляване на дефицититите на отбранителните способности на страните, които кандидатстват и, не на последно място, проекти, които са свързани с модернизирането на техническата и технологичната база на отбранителната индустрия", каза още бившият военен министър.

България трябва да подготви националния си план, с който ще кандидатства за тези пари до края на месец ноември. По думите на Ангелов, към момента има девет приоритетни проекта, които отговарят на изискванията на програмата.

#отбрана #Ангел Найденов #Европейски съюз

