С кино, литература и музика продължават празниците на изкуствата "Аполония"

С много кино, литература, театър и музика продължава тазгодишното издание на празницата на изкуствата "Аполония".

Три литературни срещи предстоят днес в художествената галерия на Созопол. Две стихосбирки – "Ето го, разкаяният победител" на Никола Петров и "В края на леглото" от Петър Чухов, както и представянето на книгата "Черно и бяло" на проф. Коста Костов.

В 19 часа днес в Археологическия музей започва концерт на Трио Имаж, съставът често гостува на престижни международни сцени, които ще представят един класически репертоар.

Малко по-късно, в лятното кино, публиката ще може да гледа филма "Без крила" на сценариста и режисьор Ники Илиев, а пък за любителите на театъра от 18:30 минути започва спектакълът на Малък градски театър "Зад канала" - "Случаят Джем", под режисурата на Ина Харалампиева.

Празниците на изкуствата "Аполония" продължават до 6 септември.

Репортер: Даниела Лалова