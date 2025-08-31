Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица

Страните членки на Европейския съюз ще представят следващата седмица предложения за нов пакет санкции срещу Русия.

Това съобщи европейският първи дипломат Кая Калас след края на неформалната среща на външните министри на блока снощи в Копенхаген.

По думите на Калас Европейският съюз и страните членки подкрепят дипломатическите усилия за постигане на мир и прекратяване на войната на Русия в Украйна. Но атаките на Русия от последните дни свидетелстват за това, че Русия не се готви за мир, а за още война.