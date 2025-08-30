Павлин Кузов: Оставихме сърцата си на терена

Павлин Кузов, един от най-опитните играчи в отбора на Левски София Запад, коментира загубата с 4:14 от Витен Орша (Беларус) в последния мач от група Е на първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футзал.

„Резултатът е много голям, така е. Реалността във футзала е такава. Витен Орша е много сериозен отбор. Над средното европейско ниво е като класа. Всяка година играе в основен кръг. Професионалисти са, един отбор са от много години. Имат опитни състезатели, национали на страните си. Разликата е огромна. Ние сме изцяло аматьори. Беше много, много трудно. Физически са страшно подготвени. Искам да поздравя целия наш отбор, включително и щаба. Борихме се мъжки. Класата и нивото на нашия съперник обаче бе доста различно. Оставихме сърцата си на терена, изцедихме се докрай“, коментира пред БНТ Кузов.

Какво още каза опитният състезател вижте във видеото!