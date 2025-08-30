В Приморско бе даден старт на колоездачната обиколка на България

В Приморско бе даден старта на 72-та международна колоездачна обиколка на България. Победител е сърбинът Огнен Илич.



Като лидер във временното класиране Илич стана първият носител на жълтата фланелка. Той бе най-бърз по 3-километровото трасе из улиците на Приморско, което за първи път е домакин на старта на състезанието.

„Миналата година Приморско бе домакин на етап от обиколката и се представихме доста добре, с което заслужихме доверие“, каза пред БНТ Иван Гайков, кмет на община Приморско.

120 професионални колоездачи от 20 държави от 3 континента ще премерят сили следващата седмица. Състезанието включва пет етапа и ще стигне до Троян.

