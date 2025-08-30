Отборът на надеждата завърши на 12-то място на световното първенство за бездомни

Отборът на надеждата завърши на 12-то място в крайното класиране на световното първенство по футбол за бездомни. Социалната надпревара приключи преди минути в Осло.



В последния си двубой в столицата на Норвегия българският им отстъпи на Литва с 6:9.

Момчетата на Борислав Фердинандов натрупаха изоставено от 4 гола след първите 7 минути, което не успяха да преодолеят през втората част.

Така Отборът на надеждата финишира на 4-то място във втората осмица на социалния Мондиал, в която с купата на град Осло се поздрави съставът на Коста Рика, победил Бразилия с 3:2.

Тимът ни получи подкрепа от българския посланик в Норвегия Десислава Иванова.

Египет е новият шампион в турнира при мъжете след успех над Португалия с 4:3.

В женския финал Уганда детронира миналогодишния първенец Мексико след убедителна победа с 6:0.



Подробности вижте във видеото!