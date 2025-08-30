Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София

Двойно по-високи такси за гробно място от понеделник в София. Решението е от последното заседание на Столичния общински съвет преди лятната почивка. Новината обаче среща недоволство, защото информацията за промяната на цените не е достатъчно добре разпространена публично, а увеличението е твърде голямо. Вносителите на предложението наричат индексацията съобразяване с инфлацията, тъй като таксите не са променяни от 2009-та година.

Съвсем случайно в група в социалните мрежи Михаела научава за двойното увеличение на цените. Гробното място на баща й е платено за 15 години, които изтичат през 2027 година. Въпреки това решава да се възползва от по-ниската такса.

Михаела Димитрова: "Веднага си правим сметката, че след 2 години трябва да платим 1140 лева за това гробно място да остане за вечни времена и да нямат право да погребат никой друг човек там без наше съгласие. На практика това е доста неприятно за нас, защото трябва на момента да реагираме, ти да извадиш една съответна сума и да я платиш, за да не платиш двойно след това".

Има и друго притеснение.

Михаела Димитрова: "Не знаем всъщност срещу тази такса освен, че няма да погребат никой друг в този гроб, какво друго получаваме. Да, всеки трябва да поддържа гробното си място на близките, но в същото време - алеи - в потресаващ вид. Много мръсно, обрасло".

Вносителите на проекта от ПП-ДБ в СОС се надяват с по-големите постъпления от актуализираните такси да имат повече средства за поддръжка на гробищните паркове.