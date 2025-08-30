Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – беше наложена на служителя на ЦГМ, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране.

Съдът отчете, че няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но също така прие, че има обосновано съмнение за извършено престъпление, както и опасност от извършване на ново. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу лицето за участие в подобни разпри.

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.