БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица

повдигнаха обвинение служителя цгм нападение центъра софия
Слушай новината

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – беше наложена на служителя на ЦГМ, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране.

Съдът отчете, че няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но също така прие, че има обосновано съмнение за извършено престъпление, както и опасност от извършване на ново. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу лицето за участие в подобни разпри.

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.

#бой в центъра на София #ЦГМ София #гледане на мярка

Последвайте ни

ТОП 24

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
1
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
3
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
4
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
5
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" - се върна в България Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" - се върна в България
Чете се за: 03:52 мин.
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ