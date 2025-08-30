В Русе почетоха паметта на 11-годишния Венцеслав, загинал след удар от мълния

Две години след смъртта на 11-годишния Венцеслав от Русе, който загина след като беше ударен от мълния по време на тренировка, виновни за инцидента няма.

Разследването приключи със заключението, че липсват данни за престъпление. Апелативният съд обаче върна делото на прокуратурата за ново разследване. Днес пред паметната плоча на стадиона беше отслужена панихида. За да го почетат се събраха негови близки, приятели и съотборници.

Вече втора година, в памет на Венци се провежда футболният турнир "Северна звезда". Осем месеца след трагичната смърт на детето беше изградена пълна мълниезащита на комплекса.