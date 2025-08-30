БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
В Русе почетоха паметта на 11-годишния Венцеслав, загинал след удар от мълния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За втора година се провежда и футболен турнир в памет на детето

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Две години след смъртта на 11-годишния Венцеслав от Русе, който загина след като беше ударен от мълния по време на тренировка, виновни за инцидента няма.

Разследването приключи със заключението, че липсват данни за престъпление. Апелативният съд обаче върна делото на прокуратурата за ново разследване. Днес пред паметната плоча на стадиона беше отслужена панихида. За да го почетат се събраха негови близки, приятели и съотборници.

Вече втора година, в памет на Венци се провежда футболният турнир "Северна звезда". Осем месеца след трагичната смърт на детето беше изградена пълна мълниезащита на комплекса.

#удар от мълния #Русе #дете

