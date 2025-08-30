Пътят към еврозоната: Как се подготвят хората в малките населени места?

Четири месеца преди въвеждането на еврото отиваме в благоевградското село Селище, за да проверим какви са притесненията на хората в малките населени места и готови ли са за новата валута.

Иванка Тодорова не се притеснява от въвеждането на еврото. Казва, че с всичко се свиква. Притеснява се обаче от спекулативното повишение на цените. Дори в селския магазин някои продукти са поскъпнали с близо 50% през последните месеци, оплаква се жената.

"Това, което съм купувала за 60-70 лева, сега е 100 лева. Има поскъпване. Така, както в големите магазини, така и в малките, селските магазини. Обикновените хора се притесняват, защото покупателната способност на обикновения човек ще спадне при по-високите цени". "Как може да казват за седмицата - с 1 лев е поевтиняла кошницата, на другия ден пък било поскъпнало с 2 лева? Защо? Във всеки случай за възрастните хора ще е трудно. Ще разчитам на сина и снахата да ми помагат", каза Верка Николова.

Хората смятат, че в малките населени места е по-лесно да бъдат измамени от некоректни търговци заради липсата на достатъчно контрол. Затова предпочитат да пазаруват от големите хранителни вериги в близките градове.

Проверяваме каква е ситуацията в един от магазините в Селище. Тук двойното обозначаване на цените вече е започнало, а въпросите на клиентите са свързани най-вече с това как ще се справят с центовете.

"Ние работим с такива монети така или иначе, понеже има преминаващи и някои с евро плащат. При нас няма притеснения, но хората, някои се притесняват", казва Елена Христова, продавач в смесен магазин. "Тук няма кой да ни информира, освен като слушам телевизията. Информацията ми е оттам или от радиото. Откровено", споделя Верка Николова.

Но за това как и къде ще обменят парите си преди 1 януари, местните хора не се притесняват. Защото казват, че спестявания отдавна нямат.