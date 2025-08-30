Кога ще заработи фериботът между Тутракан и Олтеница?

Продължават преговорите за фериботната връзка между Тутракан и румънския град Олтеница. Жителите от двете страни на река Дунав от години чакат съоръжението да заработи. Според тях влизането на страната ни в Шенген ще допринесе за по-бързото му пускане.

Най-голяма нужда от директна връзка между Тутракан и Олтеница имат фермерите в района. За да продават стоката си от двете страни на реката, сега те минават през "Дунав мост" при Русе, което повишава разходите им.

"Тези, които работят в Западна Европа и тези, които имат търговия - зеленчукопроизводители, овощари, всеки търси начини за реализиране на продукцията си. Няма да им се налага да чакат по опашките с големите камиони. Ще се оживи търговията, контактите, културните, финансовите, всякакъв вид контакти. Със сигурност ще бъде по-добро за града", каза Петьо Стойчев.

Освен да спести пътни разходи на производители от района, от местната управа са убедени, че фериботната връзка при Тутракан ще облекчи значително интензивния трафик при Русе.

"Тук може би е най-пряката връзка до Турция, така че със сигурност ще се почувства ефектът. Очакваме, че ще допринесе за развитието на двата региона и от двете страни на Дунава. Търговските връзки наистина ще се засилят. Също така, туризмът в последно време, българите, както и румънците, пътуват все повече и повече. Готова е община Тутракан, но наистина трябва да се направят някакви реконструкции за това съоръжение. Като ферибот, като кораб има от румънската страна", коментира Милен Маринов, зам.-кмет на община Тутракан.

Очаква се фериботната връзка при Тутракан да заработи до края на годината. Право да преминават ще имат автомобили до 12 тона.