ИЗВЕСТИЯ

Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Въпреки това налозите остават в сила

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Апелативен съд в Съединените щати постанови, че повечето от митата на американския президент са незаконни. Решението, което подлежи на обжалване, е удар по амбициите на Доналд Тръмп да използва митата като основно средство за натиск във външнотърговската си политика.

Решението на апелативния съд се отнася до така наречените "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Въпреки че обяви налозите за незаконни, апелативният съд ги остави в сила до 18 октомври и даде възможност на администрацията да отнесе делото към Върховния съд. Там съдиите републиканци имат мнозинство.

Тръмп реагира в Truth Social, като написа, че всички мита остават в сила. "Ако тези мита някога бъдат премахнати, това би било пълна катастрофа за страната," добави той.

# Доналд Тръмп #САЩ #мита

