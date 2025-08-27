50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай

От днес в сила са 50% мита за всички стоки от Индия, които ще бъдат внасяни в Съединените щати. Половината от ставката - 25 на сто, е наказателна мярка от страна на Вашингтон за Делхи, заради това, че купува руски петрол.

Така Индия - един от най-силните американски съюзници в Индийско-тихоокеанския регион, става държавата с най-високи мита в света.

Американските мита принудиха индийското правителство да започне работа в ускорен режим по редица реформи, отлагани с години. Премиерът Нарендра Моди обеща сериозно намаляване на данъците на стоки и услуги. Целта е да се ограничат последствията от налагането на високите мита.

В няколко свои публични изяви през изминалите дни индийският премиер прикани гражданите да разчитат само на собствените си сили, но не от отчаяние, а от гордост. Бизнесът в Индия очаква сериозно проблеми.

"Индия купува петрол от Русия, затова е "ударена" с 50-процентни мита. Когато имаме такова увеличение е нормално клиентите да търсят варианти да купуват по-евтино. Те няма да направят оферта за нещо по-скъпо", каза Румел Сингх, търговски агент.

Тежки ще бъдат последствията за дребните производители и за фермерите, както и за онези, в чиито производства са заети много хора.

"Ще се обърнем към други държави-съюзници, има и други приятелски страни. Не е задължително това да са само Съединените щати. Можем да правим бизнес и с други страни, особено когато стоката ни е качествена и разнообразна", коментира Румел Сингх.

Прякото последствие от срива на търговските преговори между Делхи и Вашингтон е обявеното от премиера Моди засилване на отношенията с Русия и Китай, както и Бразилия. Днес - за първи път от 2018 година, министър-председателят ще бъде в Пекин, за да вземе участие във форум, организиран от президента на Китай - Си Дзинпин. Според анализатори, обтягането на отношенията между Индия и САЩ ще се задълбочава.

"Интересното е, че в някакъв момент Съединените щати бяха помолили Индия да купува руски петрол - за да се стабилизира глобалният енергиeн пазар. Така че, можем да кажем, че двете страни са работили за това руските доставки да не спират. Сега въпросите в Индия ще стават все повече и индийците ще се питат може ли Америка да бъде надежден партньор в бъдеще", каза Харш Пант, анализатор.

А отнемане на достъп до американския пазар, което към момента президентът Доналд Тръмп използва като основно дипломатическо оръжие, може да не се окаже печелившо, коментират още анализатори.