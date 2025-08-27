БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Американските мита принудиха индийското правителство да започне работа в ускорен режим по редица реформи, отлагани с години

50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
Слушай новината

От днес в сила са 50% мита за всички стоки от Индия, които ще бъдат внасяни в Съединените щати. Половината от ставката - 25 на сто, е наказателна мярка от страна на Вашингтон за Делхи, заради това, че купува руски петрол.

Така Индия - един от най-силните американски съюзници в Индийско-тихоокеанския регион, става държавата с най-високи мита в света.

Американските мита принудиха индийското правителство да започне работа в ускорен режим по редица реформи, отлагани с години. Премиерът Нарендра Моди обеща сериозно намаляване на данъците на стоки и услуги. Целта е да се ограничат последствията от налагането на високите мита.

В няколко свои публични изяви през изминалите дни индийският премиер прикани гражданите да разчитат само на собствените си сили, но не от отчаяние, а от гордост. Бизнесът в Индия очаква сериозно проблеми.

"Индия купува петрол от Русия, затова е "ударена" с 50-процентни мита. Когато имаме такова увеличение е нормално клиентите да търсят варианти да купуват по-евтино. Те няма да направят оферта за нещо по-скъпо", каза Румел Сингх, търговски агент.

Тежки ще бъдат последствията за дребните производители и за фермерите, както и за онези, в чиито производства са заети много хора.

"Ще се обърнем към други държави-съюзници, има и други приятелски страни. Не е задължително това да са само Съединените щати. Можем да правим бизнес и с други страни, особено когато стоката ни е качествена и разнообразна", коментира Румел Сингх.

Прякото последствие от срива на търговските преговори между Делхи и Вашингтон е обявеното от премиера Моди засилване на отношенията с Русия и Китай, както и Бразилия. Днес - за първи път от 2018 година, министър-председателят ще бъде в Пекин, за да вземе участие във форум, организиран от президента на Китай - Си Дзинпин. Според анализатори, обтягането на отношенията между Индия и САЩ ще се задълбочава.

"Интересното е, че в някакъв момент Съединените щати бяха помолили Индия да купува руски петрол - за да се стабилизира глобалният енергиeн пазар. Така че, можем да кажем, че двете страни са работили за това руските доставки да не спират. Сега въпросите в Индия ще стават все повече и индийците ще се питат може ли Америка да бъде надежден партньор в бъдеще", каза Харш Пант, анализатор.

А отнемане на достъп до американския пазар, което към момента президентът Доналд Тръмп използва като основно дипломатическо оръжие, може да не се окаже печелившо, коментират още анализатори.

#Индия #САЩ #мита

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: САЩ

Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Тръмп атакува Федералния резерв - застрашена ли е независимостта му? Тръмп атакува Федералния резерв - застрашена ли е независимостта му?
Чете се за: 04:10 мин.
Как ще се отрази на бизнеса временното преустановяване на пратки за САЩ? Как ще се отрази на бизнеса временното преустановяване на пратки за САЩ?
Чете се за: 04:10 мин.
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
Огромна пясъчна буря: Феноменът "хабуб" премина през Аризона Огромна пясъчна буря: Феноменът "хабуб" премина през Аризона
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ