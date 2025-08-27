БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър, фирмите с атракциони

Властта подготвя въвеждането на професионална застраховка "Отговорност"

Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър, фирмите с атракциони
Слушай новината

Строго ограничение за управляване на джетове подготвя кабинетът. За да се управлява водното съоръжение ще трябва да се притежава капитанско разрешително. На лица под 18 години ще е забранено да карат джет. Предложението е на транспортния министър Гроздан Караджов. В момента Министерски съвет обсъжда идеята.

Подготвен е законопроект за безопасност на атракционните услуги, обяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на днешното правителствено заседание.

"Законопроектът въвежда ясен режим за контрол и за отговорност на операторите на атракционни услуги със строги изисквания за безопасност, за застраховане и за санкциите и нарушенията на тези изисквания за безопасност. Тук трябва да отбележим, че почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участващите, когато не се спазват правилата за тяхната експлоатация, когато не се спазват правилата за безопасност или когато се получи някаква механична повреда или скъсване. Досегашната уредба за подобни дейности е много разпокъсана, недостатъчна", обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Именно пропуските в тази уредба ще бъдат цел на новия законопроект. Сред предвидените в него мерки е публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите предоставят уведомление преди да започнат дейността си.

„Професионална застраховка "Отговорност" за всяко едно място на предлаганата атракция, план за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността със съответна квалификация, договор с акредитиран орган за контрол, по примера за асансьорните уредби. Операторите ще трябва да следват следните правила за безопасност - задължителни годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, провеждане на обучение и инструктаж на персонала, ясни правила за ползване, които да са показани, подписване на декларация за информирано съгласие, включително с рисковете и ограниченията на атракцията, например за здравословно състояние“, обясни още транспортният министър.

От думите на Караджов стана ясно, че ще се въведат специални изисквания с наредби към атракционите за въздушни, водни атракции и автоатракции.

„ Санкциите ще бъдат имуществени, а при установен риск за хората, незабавно ще могат да бъдат спирани съоръженията от контролния орган. При нарушения, които водят до конкретна опасност, може да се прилага, чрез този закон. Ще привържем нормативната база и към Наказателния кодекс, тоест на физическата лица, допуснали неправомерни действия, ще се търси наказателна отговорност“, каза министърът.

Караджов обясни, че се забранява на лица под 18 години и без капитанско разрешително да карат джетове.

Министър Караджов подчерта, че е необходима още една седмица за прецизиране на някои текстове на законопроектът След това ще бъде качен за общественои обсъждане.

#реглуация на атракционите #Гроздан Караджов  #Министерски съвет

