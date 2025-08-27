БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зверствата в Газа продължават. Геноцидът продължава. Докато този срам за нашата цивилизация продължава, наша задача е да го оповестим, да сме свидетели, за да може всеки да направи каквото може, за да се спре това чудовищно престъпление. Това каза за „Денят започва“ д-р Милена Ангелова-Чи – анестезиолог-реаниматор на мисия в болница „Насър“, която беше ударена в понеделник. При атаката загинаха петима журналисти. В хода на събитията в ивицата Газа тази болница е била удряна и преди.

Д-р Милена Ангелова-Чи: „Зверствата в Газа продължават, геноцидът продължава, докато този срам за нашата цивилизация продължава, наша задача е да направим всичко, каквото е по силите ни, да го спрем, да го оповестим, да сме свидетели, за да може всеки, който е, където е, да направи каквото му е по силите, за да се спре това, което се случва.“

Тя разказа, че навсякъде в Газа се виждат само руини и палатки, направени от подръчни материали.

Д-р Милена Ангелова-Чи: „Вчера аз пътувах с обществения автобус до болницата си... Всичко е разрушено. Аз се чудих какво минава през главите на тези хора, които пътуват през родната си земя. Единственото, което се вижда, са руини и палатки. Палатки, направени от всякакви намерени материали. Това е Газа в момента... Абсолютно всичко е разрушено.“

По думите й са бомбандирани всички домове, селскостопанската земя, болниците, училища, водопроводи, инфраструктура.

Д-р Милена Ангелова-Чи: „Нищо не е останало. Всяка къща е разрушена. Вие си представете вашата къща да бъде разрушена. Да нямате къде да отидете, да сте на палатка някъде. Това е живота на хората в Газа за последните две години."

Д-р Ангелова-Чи обясни, че в болницата почти всички наранявания са от огнестрелни рани или експлозии. По думите й други заболявания рядко има и подчерта, че хората там са хронично недохранени и с нисък имунитет.

Д-р Милена Ангелова-Чи: „Плюс това условията са изключително тежки – поради блокадата няма медицински инструменти, консумативи, лекарства, няма функциониращи лаборатории. Каквото си помислите, че го няма – наистина го няма. Лечението е почти невъзможно.“

Вижте във видеото целия разговор с Д-р Милена Ангелова-Чи.

#Д-р Милена Ангелова-Чи: #Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
5
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
6
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Близък изток

OОН призова за справедливост след поредните израелски удари в Газа
OОН призова за справедливост след поредните израелски удари в Газа
Страни и организации остро осъдиха израелските удари по болница в Газа Страни и организации остро осъдиха израелските удари по болница в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
Израел: Силите ни атакуваха камера на Хамас Израел: Силите ни атакуваха камера на Хамас
Чете се за: 02:40 мин.
Масови протести в Израел: Разследва се убийството на петима журналисти в Газа Масови протести в Израел: Разследва се убийството на петима журналисти в Газа
Чете се за: 01:40 мин.
Ядрената програма на Иран: Нов кръг от преговори в Женева Ядрената програма на Иран: Нов кръг от преговори в Женева
Чете се за: 00:52 мин.
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски удар по болница в Газа Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски удар по болница в Газа
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нови правила за атракционите: Държавата затяга контрола след...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ