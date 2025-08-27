БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация

Две деца – момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали вчера от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

"Детската градина в момента е в ремонт. Работи само една сборна група. Колегата е била на двора, раздавала е вода, изпуснала ги е от поглед и децата са успели да избягат.", каза Цветанка Гладникова, директор на ДГ "Света Анна".

Сигналът за избягалите деца е подаден от майката.

"Сигналът е подаден от майката, защото е обещано на децата да ги вземат на обяд от роднини. Първата реакция на колегата е била да попита майката дали е изпратила някой да ги вземе и евентуално дали не са ги взели без да се обадят. Затова сигналът е подаден от майката. Тя междувременно се беше обадила на 112. Веднага съм реагирала. Разговарях с господин кмета, с местния участък. Такъв инцидент за първи път се случва в нашата детска градина. Имаме външно видеонаблюдение. Назначена е проверка от кмета и от мен. Децата са малко по-буйни", коментира Цветанка Гладникова.

Кметът на Община Сапарева баня Калин Гелев е доволен от бързата реакция на институциите.

"Самото издирване се случи по най-бързия начин. Благодаря за спешната намеса на областна дирекция на МВР и на директора на детската градина, защото към 10:38 аз получих сигнал от директора на детската градина. И в същото време от телефон 112 ни уведомиха за инцидента. Така че за мен не е важно кой първо е подал сигнала. Важно е, че реакцията на всички институции беше изключително бърза и адекватна и в рамките на около 50 минути децата бяха намерени на територията на град Сапарева баня", заяви Калин Гелев.

#избягали деца #сапарева баня #детска градина

