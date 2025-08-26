БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Децата са открити невредими и в добро състояние

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние. Децата са от кв. "Сапарево".

Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал. Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.

