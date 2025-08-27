След катастрофата с мигранти: Съдът решава за мярката на грузинския трафикант

Районният съд в Царево ще гледа днес мярката за неотклонение на 21-годишния грузински трафикант, който катастрофира с бус, пълен с мигранти в Лозенец.

Инцидентът е от събота вечерта. Тогава обвиняемият избяга от местопроизшествието и беше задържан след 16-часово издирване от полицията в такси, докато прави опит да напусне района на Лозенец. 24-мата мигранти, които грузинецът е превозвал, бяха натъпкани в бус, без пространство, без вода и почти без въздух.

Бежанците са платили на трафикантите между 3 и 5 хил. евро. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка “задържане под стража” за обвиняемия.