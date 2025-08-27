По-високи температури в сряда

Днес ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32°, в София - около 28, а минималните - между 8 и 14°, в София - около 9.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 16 и 18°, а максималните - между 24 и 27°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.

В четвъртък, петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32 и 37°.

Късно вечерта и през нощта срещу неделя по преминаващ атмосферен фронт краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – в Централна и на места в Източна България. Повишена вероятност за по-интензивни явления има в централната част от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и дневните температури ще се понижат с 2 до 5 градуса.