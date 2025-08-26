БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортни новини 25.08.2025г.

Българските ватерболисти завоюваха бронзов медал ва Европейско първенство за мъже до 18 години, първа дивизия в Рио Майор, Португалия.

На финала България победи Португалия с резултат 22:13, за да завоюва бронзовия медал.

Златото отиде при Израел, а сребърните медали - при Белгия

Стиляна Николова спечели 5 медала на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

4 сребърни — в многобоя, в отборната надпревара, на обръч и на лента;
1 бронзов — на бухалки;
Стиляна стигна 5-то място при класирането на топка.

В отборното състезание България също спечели сребро .

Българският плувец Цанко Цанков преплува Дунав за 24 часа и 30 минути без неопрен и помощни средства.

Той плува почти 19 часа от Видин
до Оряхово. Това е поредното му постижение след златото на Световната купа по зимно плуване в Полша.

