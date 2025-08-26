БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се...
Чете се за: 03:17 мин.
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи...
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Повечето от тези държави са в Африка

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от два милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода.

Данните бяха представени от Организацията на обединените нации с предупреждението, че световният напредък към подобряване на водоснабдяването се бави.

28 са страните, където един на всеки четири души няма достъп до основни услуги, свързани с достъп до питейна вода.

Повечето от тези държави са в Африка.

От ООН съобщават още, че над 100 милиона души остават зависими от повърхностна вода за питейни нужди – от реки, езера и канали.

Световната здравна организация и УНИЦЕФ предупредиха, че изоставането в услугите за водоснабдяване, канализация и хигиена излага милиарди хора на риск от заболявания.

#без достъп до питейна вода

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
2
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
3
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
4
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
5
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
6
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Екология

След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания
След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания
Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край Харманли Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край Харманли
Чете се за: 01:17 мин.
За да научи повече за топенето на ледниците, ЮНЕСКО започна експедиция за изкачване на Килиманджаро За да научи повече за топенето на ледниците, ЮНЕСКО започна експедиция за изкачване на Килиманджаро
Чете се за: 02:07 мин.
Големият бариерен риф в Австралия с най-мащабното избелване, регистрирано някога Големият бариерен риф в Австралия с най-мащабното избелване, регистрирано някога
Чете се за: 00:47 мин.
Протест пред екоинспекцията във Велико Търново срещу намерение за изграждане на кариера за варовик Протест пред екоинспекцията във Велико Търново срещу намерение за изграждане на кариера за варовик
Чете се за: 02:45 мин.
Срещу замърсяването с пластмаса: В очакване на глобално споразумение Срещу замърсяването с пластмаса: В очакване на глобално споразумение
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус"...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ