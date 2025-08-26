От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?

По-скъпа потребителска такса при лични лекари и при специалисти. Предложението е на Българския лекарски съюз. Смятат, че задължително трябва да има актуализация - а каква да бъде, ще е плод на разговори. Сред вариантите е отново да бъде процент от минималната работна заплата, т.е. вече от 2,90 да бъде близо 11 лева. От пациентски организации "Заедно с теб" са твърдо против увеличаване на таксата.

Вече повече от 10 години потребителската такса е замразена - 2 лева и 90 стотинки.

Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз: Загубила е изцяло функциите си, т.е. нито дофинансира системата, нито спира големия поток от хора, т.е. трябва да бъде индексирана и то да бъде така нормативно определена, че да се индексира с някакъв осигурителен доход или с МРЗ, сега дали ще е процент, дали ще е свързана с друг показател свързана.

Лекари настояват периодично да има автоматично законово индексиране.

Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари:

Цена, която донякъде да възстанови или да актуализира ролята, която изпълнява тази такса. В противен случай, ако тя остане на такива нива и по този начин и механизъм, по който се заплаща и не от всички и т.н. Тази липса в ръста трябва да се компенсира от някъде, а това може да стане през допълнително само за това увеличаване на бюджет.



Данче Бачева: Ако увеличат малко заплатите на хората, да могат да си ги плащат, нямам нищо против. Владимир Таков: Колко искат, толкова нека я направят. За докторите - само да лекуват. Мен това не ме засяга, защото аз съм пенсионер и мен таксата е малка, не ме интересува.

Към момента пенсионерите плащат по 1 лев. Децата и някои други групи пациенти са освободени от такса.

Венцислав Даскалов, общопрактикуващ лекар: Пациентите, които са освободени от плащането на потребителска такса, всъщност използват един вид привилегия за сметка на труда на лекарите, който остава неовъзмезден в тази си част. Институцията, която освобождава тези пациенти от такса, трябва да се погрижи трудът на тези лекари да бъде овъзмезден.

Според пациентски организации по-скъпата потребителска такса ще затрудни хората и ще доведе до понижаване на качеството на лечение.

Пенка Георгиева, пациентски организации "Заедно с теб": При нас постъпват сигнали - пациенти, които обясняват, че са им изписани по 3 хапчета на ден, а те взимат по 2, за да могат да си удължат по-дълго време лечението, докато дойде лечението до следващия преглед с такса 2,90, а какво ще се случи, когато тази такса е 11 лева и е мултиплицирана със специалист, лаборатория, вторичен преглед и т.н.

Ако таксата бъде увеличена, достъпът на хората до медицинска помощ ще бъде ограничен, смятат още пациентски организации.