Как ще се отрази на бизнеса временното преустановяване на пратки за САЩ?

"Български пощи" временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес. Причината за спирането на пратките са новите изисквания от страна на Администрацията на САЩ и новата методология за събиране и превеждане на мита, съобщиха от държавната компания.

Как ще се отрази това на бизнеса?

Мартин е собственик на кафе компания в Чикаго от години. Казва, че бизнесът в Съединените щати е неосведомен от случващото се.

Мартин Чунов - собственик на кафе компания: В момента бизнесът е неориентиран, всеки ще чака, за да види какво ще случи, защото всичко е толкова хаотично и никой не знае какво да направи.

Според него случващото се е, за да накара малкия бизнес да се оттегли от пазара, заради високите мита.

Мартин Чунов - собственик на кафе компания:
Ще има много бизнеси в Чикаго, които ще пострадат от това, защото на тях 50% от клиентите са им българи, които искат да получат българска стока и това нещо ще ги удари директно в джоба.

У нас към момента положението е спокойно. Защото повечето компании изнасят за европейски страни. Такава е компанията, която управлява Красен, те изпращат производството в Германия.

Красен Кръстев - управител на компания за производство на детайли за бяла техника и автокомпоненти: Ние произвеждаме части, които се изпращат, там се сглобяват и тези по-големи модули се дават на съответния производител и след това се изнася за Щатите. Тоест България като един доставчик, който е втора, трета линия, моите очаквания са, че няма да има особено тежки последствия, защото нямаме тук сглабяне на автомобили, които да изнасяме за САЩ.

Според експерти спирането на изпращане на доставки от страна на "Български пощи" е опит, който други европейски държави са направили в очакване да се случи финализиране на търговски взаимоотношения между ЕС и САЩ.

Адриан Николов - Институт за пазарна икономика:
Въпросът е колко време ще отнеме това нещо на ЕС, защото традиционно се справяме много бавно с тези неща, отнема много дълга процедура, която трябва да има одобрение от всички държави членки, всички тези неща много отежняват процеса и това остава всички пощенски оператори в очакване на финализирането на търговския режим и размерите на митата.

От "Български пощи" заявиха, че за юли месец тази година компанията е изпратила около 8 000 пратки за Съединените щати. За този месец пратките са около 6 000 като част от тях са върнати.

Освен тези пратки, в момента има около 5 000 такива, които изчакат доставяне, докато се реши ситуацията. От транспортното министерство очакват решение от страна на Всемирния пощенски съюз.

Гроздан Караджов - министър на транспорта и съобщенията: С решение на Всемирния пощенски съюз е преустановено приемането на пратки от всички държави, докато не се разбере какъв е режимът, от среща се знае, че ще има някакъв режим, но не се знае какво ще се случи с пратките като пристигнат в САЩ и кой ще поеме разходите за това обмитяване.

Освен България, още 24 държави спират доставките към САЩ от днес, съобщиха от пощенската администрация към ООН.

Автори: Алекс Христов, Ангел Узунов и Симеон Гаспаров

#временно #преустановяване на пратки #"Български пощи"

