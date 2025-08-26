БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус" се отлага за пореден път

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Каква заплата взима шефът на АПИ?

инспекция забележки пускането новия лот хемус отлага пореден път
До края на септември ще бъде пуснато движението от Боаза до Дерманци по магистрала "Хемус". Така ще бъде облекчен трафикът към Плевен и Русе. Пътуващите за Варна обаче ще продължат да минават през Български извор и Микре. Пускането на новия участък от магистралата ще позволи да се направи основен ремонт на главния път Плевен - Луковит.

Движението по новия участък от "Хемус" трябваше да бъде пуснато в началото на август, но се отлага за края на септември.

"Поради необходимостта да бъде завършен път III-305, неговата рекотструкция, защото магистралата сама по себе си да бъде пусната в експлоатация без изход, знаете, че е нонсенс. Факт е, че имам известни забележки по отношение на изпълнението, които днес съм ги споделил с АПИ, с техните изпълнители. И ангажиментът е те да бъдат наваксани, защото ако не бъдат наваксани, ще има санкции, разбира се", коментира Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Заедно с шефката на строителния контрол, регионалният министър е проверил и качеството на трасето от "Хемус", което предстои да бъде пуснато до края на септември.

"Тъй като беше важно всички да се уверим, всички институции, че всички стротително-монтажни работи се изпълняват качествено, за да няма после някои да се опитват да говорят, че правим некачествени изпълнения. Това няма да бъде допуснато", заяви Иванов.

Установено е, че новото трасе от магистралата отговаря на всички изисквания и проектът е изпълнен качествено. Остава да бъдат поставени мантинели и маркировка, както и обезопасителните елементи на пътните възли.

БНТ: Какви са забележките, които имате към изпълинтеля тук?

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството: Срокове. Срокове. Те трябва да се изпълняват, защото след това има санкции, както казах.

БНТ: Октомври миналата година АПИ казаха, че III-305 ще бъде готов до април, т.г. Т.е. имате вече 4-5 месеца закъснение. Какви санкции ще има за това закъснение?

Иван Иванов: Тази ваша забележка съвсем правилно кореспондира с това всеобщо мнение, което е на всички партии, на мандатоносителя и аз като представител на БСП, че четирите години безвремие доведоха до това. Неспазване на срокове, спиране на стротелство, забавяне на важни инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Ние затова сме тук, за да видим, че всички тези дейности са възстановени.

От Дерманци до Плевен част от трасето е новоизградено. След пускането му ще започне и основният ремонт на пътя Луковит - Телиш - Плевен. От АПИ за пореден път не пожелаха да коментират раздадените в Агенцията бонуси за началници.

БНТ: Инж. Вълчев?

Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ: Да?

БНТ: Каква е Вашата заплата и колко ДМС сте получили през миналата година и първите 7 месеца на тази?

Иван Иванов, министър на регионалното развитие: В момента има проверка и нека да приключи проверката.

БНТ: Изпратили сме Ви такива писмени въпроси доста отдавна, най-накрая чакаме отговори?

Йордан Вълчев: Съвсем съизмерима със средното ниво в България.

БНТ: Кажете конкретно, Вие заемате висша публична длъжност? И към Вас сме изпратили въпроси, г-н Иванов, и Вие не отговаряте?

Иван Иванов: Когато приключи проверката. Допълнително съм разширил обхвата, тъй като има изисквания от Инспектората на Министерски съвет. Те искат да бъде разширен обхватът, аз се съобразявам с искането и ще бъдат обявени всички резултати.

БНТ: Инж. Вълчев, Вие защо не отговаряте?

Иван Иванов: По-малка от моята заплата получава със сигурност.

Малко преди регионалният министър и шефът на АПИ да пристигнат се наложи работници да разгонят от магистралата крави, които търсят свежа паша.

#Йордан Вълчев # АМ "Хемус" #АПИ #Иван Иванов #строителство

