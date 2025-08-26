Един от мотивите за вота на недоверие на ДБ ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за МВР

В началото на политическия сезон "Демократична България" ще внесе вот на недоверие, като един от мотивите ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, който в момента временно изпълнява тази длъжност. Това заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев. А според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов това е знак, че се подготвят нови извънредни избори в страната.

"Това, което се случва, е че едни нерегламентиран център на власт, в лицето на Пеевски и "ДПС - Ново начало" взима решението в държавата и заграбва все по голяма част от българските институции и точно затова това ще бъде поредната причина за нашия вот на недоверие, който ние ще внесем. Защото с този ход, вместо правителството да показва, че е истински независимо и се опитва да повежда истинска политика и няма нищо общо с Делян Пеевски, ние виждаме точно обратното.

Прословутият блокаж на институциите очевидно вече е преодолян, след като президентът даде своето разрешение за назначаването на Мирослав Рашков за главен секертар на МВР, коментира лидерът на "Възраждане".