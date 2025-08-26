БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Един от мотивите за вота на недоверие на ДБ ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за МВР

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Според "Възраждане" се подготвят нови предсрочни избори

МВР - сграда
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

В началото на политическия сезон "Демократична България" ще внесе вот на недоверие, като един от мотивите ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, който в момента временно изпълнява тази длъжност. Това заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев. А според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов това е знак, че се подготвят нови извънредни избори в страната.

"Това, което се случва, е че едни нерегламентиран център на власт, в лицето на Пеевски и "ДПС - Ново начало" взима решението в държавата и заграбва все по голяма част от българските институции и точно затова това ще бъде поредната причина за нашия вот на недоверие, който ние ще внесем. Защото с този ход, вместо правителството да показва, че е истински независимо и се опитва да повежда истинска политика и няма нищо общо с Делян Пеевски, ние виждаме точно обратното.

Прословутият блокаж на институциите очевидно вече е преодолян, след като президентът даде своето разрешение за назначаването на Мирослав Рашков за главен секертар на МВР, коментира лидерът на "Възраждане".

"Безспорна фигура на Пеевски, какъвто е Мирослав Рашков, за главен секертар на МВР. Това може би означава на свой ред, че вероятно Пеевски подготвя нови избори в страната, защото неговата мечта е да направи избори със свое МВР. Цената виждаме каква е. Назначаването на генерал Тонев за още един мандат като началник на НСО. След като е очевидно, че са влезли в някакъв режим на договореност, въпросът, който всеки един от нас би трябвало да си зададе, е дали тази договореност включва някакво продължаващо парцелиране на властта в държавата".

#Мирослав Рашков #"Демократична България" #"Възраждане" #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Политика

Стоян Лазаров е назначен за заместник-министър на правосъдието
Стоян Лазаров е назначен за заместник-министър на правосъдието
Близо 1,56 млн. лева дарения от физически лица получили партии и коалиции за вота през октомври 2024 г. Близо 1,56 млн. лева дарения от физически лица получили партии и коалиции за вота през октомври 2024 г.
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
"Райнметал" ще строи два завода у нас "Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Румен Радев заминава на визита в Германия Президентът Румен Радев заминава на визита в Германия
Чете се за: 01:32 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус" се отлага за пореден път
Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус"...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На паша на АМ "Хемус" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ