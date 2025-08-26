Един от мотивите за вота на недоверие на ДБ ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за МВР

Според "Възраждане" се подготвят нови предсрочни избори
В началото на политическия сезон "Демократична България" ще внесе вот на недоверие, като един от мотивите ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, който в момента временно изпълнява тази длъжност. Това заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев. А според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов това е знак, че се подготвят нови извънредни избори в страната.
"Това, което се случва, е че едни нерегламентиран център на власт, в лицето на Пеевски и "ДПС - Ново начало" взима решението в държавата и заграбва все по голяма част от българските институции и точно затова това ще бъде поредната причина за нашия вот на недоверие, който ние ще внесем. Защото с този ход, вместо правителството да показва, че е истински независимо и се опитва да повежда истинска политика и няма нищо общо с Делян Пеевски, ние виждаме точно обратното.
Прословутият блокаж на институциите очевидно вече е преодолян, след като президентът даде своето разрешение за назначаването на Мирослав Рашков за главен секертар на МВР, коментира лидерът на "Възраждане".
"Безспорна фигура на Пеевски, какъвто е Мирослав Рашков, за главен секертар на МВР. Това може би означава на свой ред, че вероятно Пеевски подготвя нови избори в страната, защото неговата мечта е да направи избори със свое МВР. Цената виждаме каква е. Назначаването на генерал Тонев за още един мандат като началник на НСО. След като е очевидно, че са влезли в някакъв режим на договореност, въпросът, който всеки един от нас би трябвало да си зададе, е дали тази договореност включва някакво продължаващо парцелиране на властта в държавата".