Британската група "Колдплей" представя на пазара свои изпълнения върху прозрачни плочи, направени от рециклирани пластмасови бутилки.

"Колдплей" мислят за екологията и климитачните промени. Музиканти са известни като екоактивисти.

За всяка плоча отиват около 9 рециклирани бутилки.

