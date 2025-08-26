БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:30 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Обмисля се преквалифициране на престъплението от неумишлено в умишлено

Слушай новината

В кръвта на 18-годишния Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в туристи в Слънчев бряг, е установена мариухана. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщиха на брифинг в Съдебната палата в София.

"В кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев са открити следи от марихуана. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка тетрахидроканабинол", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.

Обмисля се преквалификация на извършеното от него деяние от неумишлено в умишлено.

Назначени са съдебномедицински експертизи на пострадалите хора, като след излизането им ще се актуализира и обвинението, в съответствие със събраните доказателства. Разпитано е и момичето, което се е возило заедно с Бургазлиев на АТВ-то, коментира следователят Мариан Маринов.

Чинев, Маринов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се срещнаха с близки на пострадалите от инцидента.

"Разследването, което провеждаме, ще бъде всестранно обективно и пълно, бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия да бъде разкрита обективната истина", добави Мариан Маринов.

#АТВ #слънчев бряг #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
3
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
4
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
5
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
6
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Сигурност и правосъдие

С нови правила "Морска администрация" ще следи атракциите с потенциален риск
С нови правила "Морска администрация" ще следи атракциите с потенциален риск
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
Нова "тенденция": Трафикантите на мигранти умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат Нова "тенденция": Трафикантите на мигранти умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат
Чете се за: 03:10 мин.
"Райнметал" ще строи два завода у нас "Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
Близо 70 лодки за трафик на мигранти са задържани на "Капитан Андреево" Близо 70 лодки за трафик на мигранти са задържани на "Капитан Андреево"
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ